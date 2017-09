El Centre de Tecnificació destaca en el català infantil i cadet

L'actuació dels judokes del Centre de Tecnificació del Bages i el Moianès en el campionat de Catalunya d'equips infantils i cadets, on van representar els seus respectius clubs, va ser destacable. La competició va celebrar-se a les Llars Mundet de Barcelona

L'equip masculí cadet d'Esport7 va ser campió, ja que es va imposar en la final al Nucli de Tecnificació de Barcelona Nord per 5 a 2. El cadet femení del Judo Moià, combinat amb Esport7, va ser tercer classificat. Esport7-Judo Moià va ser segon en infantil masculí després de caure amb els gironins Securitas Girona per 5 a 1 (en aquesta competició hi va prendre part la formació del Judo Santpedor, que va acabar quart). I en infantil femení, Judo Moià-Esport7 també va ser subcampió, després de caure en l'últim encontre amb el Nucli de Tecnificació de Barcelona Nord per un ajustat 2 a 3.