Karate i marató, altres pràctiques de Borhani

? No només practica la natació de llarga distància. Dario Borhani també té en el karate i l'atletisme altres aficions esportives. Karateka d'Esport7, el manresà va ser capaç de completar, l'any passat, la Marató de Barcelona, això després de córrer proves més curtes de 10 km. Un autèntic poliesportiu, en modalitats tan variades com l'atletisme, la natació o el karate. Borhani, però, reconeix no ser amant de la bicicleta.