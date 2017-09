L'ICL signa un gran últim quart per guanyar a Osca

L'ICL Manresa va aconseguir anit una nova victòria aquesta pretemporada, la segona seguida, després de guanyar a la pista del Levitec Osca en un partit molt igualat durant els primers 30 minuts. Al darrer quart, però, l'equip d'Aleix Duran va millorar en defensa (només va encaixar 7 punts) i va prémer l'accelerador per signar un parcial de 7-19 que li va permetre acabar guanyant per 10 punts de diferència.

Els manresans van començar millor, i van arribar a avançar-se 4-8 i a mantenir el mínim avantatge fins al final del primer quart (15-18). A més, durant aquest període es va produir el debut del base mataroní Dani García, que jugarà vinculat al Martorell.

Al segon quart, els locals, que es presentaven davant la seva afició, van millorar el seu rendiment i van capgirar el marcador. Un dels factors determinants perquè el domini canviés de bàndol va ser del pivot valencià Albert Fontet, autor de 12 punts.

A la represa, els punts de Hamilton evitaven que l'Osca es pogués escapar en el marcador. Va aprèixer, també, Jordi Trias. I Javi Mugica va anotar un triple en l'última jugada del quart que va situar el 52-50 en l'electrònica.

Al darrer quart, el guió de partit va ser molt diferent. L'ICL va millorar les seves prestacions defensives, i va causar moltes pèrdues de pilota del conjunt local. Gintvainis i Allen van anotar per situar al capdavant els manresans, que van acabar de trencar el partit aprofitant dues tècniques assenyaladas al tècnic local i a Carles Marzo, que van queixar-se d'una falta no assenyalada. Poc després, Lundberg va anotar en un cop de dits després de rebot en atac i va donar l'avantatge definitiu.

Al final del partit, Aleix Duran, tècnic de l'ICL, va fer aquesta valoració: «L'arbitratge ha fet que el partit no fos tan brillant i vistós com els equips mereixíem». I va continuar analitzant el duel: «L'Osca ens ha defensat bé a dins, tant al bloqueig i continuació com al pal baix, i nosaltres volíem fer passades curtes, cosa que ens ha fet perdre moltes pilotes. La darrera vegada que ens va passar ens vam desinflar, però hem reaccionat, ens hi hem posat a darrere i a poc a poc hem agafat distància».