Navarro i el Barça signen un nou contracte per deu anys

El capità Juan Carlos Navarro, de 37 anys, i el Barça van signar ahir un contracte que vincularà les dues parts per als propers deu anys i, al final de la temporada que ve (2017-18), consensuaran la seva continuïtat al club com a jugador o com a integrant de l'estructura de la secció.

El contracte el van signar ahir el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, el jugador, i també el directiu responsable de la secció de bàsquet, Joan Bladé.

Navarro ha complert aquesta temporada vint anys des de la seva estrena en el primer equip del Barça. Per aquesta circumstància, una vegada retirat de la selecció espanyola, el jugador i el club han decidit vincular la seva relació per més temps.

«Estic molt content de ser a casa meva, al meu club, i d'haver arribat a aquest acord que considero positiu per a les dues parts», va dir Navarro després de signar. «El que em preocupa ara és poder jugar aquesta temporada i ajudar que l'equip torni a guanyar», va sentenciar el jugador blaugrana.