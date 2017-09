La VolCat 2018 té obertes les inscripcions a preu reduït

La VolCat té obertes les inscripcions per a l'edició del 2018 amb un primer període de preus reduïts fins a l'1 de novembre. La prova tindrà lloc els dies 30 i 31 de març i 1 d'abril, per Setmana Santa. Els organitzadors confien a poder superar els 1.000 corredors de 20 nacionalitats de l'edició passada. La inscripció per a les tres etapes i el mallot commemoratiu costa 140 o 150 euros, segons si es té llicència o no. La participació a la VolCat pot ser individual o en parella mixta, i es pot participar en una etapa, en dues o en totes tres.