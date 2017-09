Una aplicació mòbil per seguir les dues curses de la Selènika

? Una de les novetats més importants de l'edició d'enguany de la Marxa Selènika és l'aparició d'una aplicació per a mòbils i tauletes, que s'anomena Btt-Route, que permetrà els diversos participants de la competició seguir tant la cursa llarga de 100 quilòmetres com la curta, de 64 km. A part dels tracks de les curses, també es podrà descarregar un track especial per als espectadors, que els permetrà trobar camins per desplaçar-se pel recorregut sense haver de molestar els participants i veure l'acció des de qualsevol punt.