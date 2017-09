De Madrid a Lisboa en menys de 55 hores i sense parar

Un equip de la Catalunya Central format per tres corredors, Domènec Playà, Manel Viladrosa i Robus Basallo, té previst participar a partir de demà en la Madrid-Lisboa Powerade Non Stop 2017, que es disputa de demà, divendres, fins diumenge.

És un repte amb bicicleta de muntanya en el qual els participants competiran al llarg de 770 km sense parar creuant la Península des de Madrid fins a Lisboa. Aquest equip de casa nostra, el Hyundai Senco Motor-Rivadeneyra, amb el suport d'aquestes empreses i per Fa Sol, té com a objectiu arribar a Lisboa dins del temps establert per l'organització.

L'equip, a més a més dels tres corredors, també hi ha Pere Blanco (logística), Miquel Puga (assitència tècnica) i Marc (físio). Els participants poden rellevar-se en cadascuna de les nou estacions d'avituallament. En la cinquena edició de la cursa hi ha més de 750 inscrits; no hi ha parades obligatòries i s'ha de pedalar dia i nit.

Aquesta prova va néixer el 2013 i s'ha anat consolidant com a la prova més llarga del món en el format non stop. Els equips poden ser de 2, 3 o 4 corredors, tot i que la modalitat que més ha crescut Els darrers anys és la de fer-ho en solitari. Les estacions anomenades d'hidratació (avituallaments), després de la sortida a Navalcarbón seran a Robledo de Chavela, Burgohondo, Navalperal de Tormes, Navaconcejo, Cañaveral, Alcántara, Cedillo, Ponte de Sor, Coruche i la meta en el Parque de las Naciones de Lisboa.