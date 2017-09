La Selènika té com a novetat una versió reduïda de 64 km

L'emblemàtica pedalada de resistència amb BTT de la comarca del Bages, la Marxa Selènika, arribarà aquest diumenge a la vint-i-novena edició. L'entitat organitzadora, la Penya Ciclista Navarcles, ha preparat aquest any un total de dos recorreguts, que es faran en una ruta circular per les rieres del Moianès, i no serà necessari l'ús del GPS, a diferència de la temporada passada.

Pel que fa a la participació, de moment hi ha un total de 906 ciclistes inscrits, i des de l'organització es preveu que aproximadament uns 700 facin la ruta llarga i uns 200 la curta. Aquestes xifres són bastant més altes que en l'edició de l'any passat, quan només van prendre part a la prova un total de 644 ciclistes. Llavors semblava que s'iniciava una davallada en la participació de la prova, ja que el 2015 van ser 1.137 els inscrits i, si es va encara més enrere, fins al 2013, quan es van commemorar els vint-i-cinc anys de la prova bagenca, van ser un total de 1.381 els que van ser a la sortida en una cita que era molt especial i en la qual la inscripció va incloure un mallot commemoratiu. Cal recordar que en els darrers anys la Selènika coincideix en dates amb l'Ultra Pirineu, que discorre pel parc natural del Cadí Moixeró i que també té una gran reputació.

El recorregut llarg té un total de 100 quilòmetres i passarà per les localitats de Navarcles, Monistrol de Calders, Calders, Avinyó, Moià, Santa Maria d'Oló, l'Estany, Oristà i Artés, a les comarques del Bages, el Moianès i el Lluçanès.

En tot l'itinerari, els participants hauran de fer front a un desnivell acumulat de 2.893 metres i disposaran de quatre controls d'avituallaments: al coll de Tirolena (entre els km 20 i 30), a l'Estany (una mica abans del km 50), a la Rovirola (entre els km 60 i 70) i al coll Ribatallada (després del km 80). Durant la prova, els participants es trobaran diverses pujades amb un fort desnivell, i el collet de Vilanova és el més fort de tots (amb unes rampes de fins al 12,5 %).



Una cursa curta, la novetat

La principal novetat d'aquesta edició és la creació d'una cursa curta, que tindrà 64 km de recor-regut i 1.588 metres de desnivell ascendent acumulat. La prova passarà pels mateixos llocs que la llarga fins al quilòmetre 36, quan es tornarà cap a Navarcles. En aquest cas només hi haurà dos controls d'avituallament: el primer també serà al coll de Tirolena, i el segon serà al Solergibert (entre els km 40 i 50). En aquestes dues proves, l'hora de sortida serà a les 8 del matí des del pavelló municipal de Navarcles, i es preveu que els primers participants de la cursa curta arribin cap a les onze del matí, i els de la llarga, cap a la una del migdia.

Els dorsals es podran recollir (és imprescindible dur la butlleta complimentada i la llicència federativa) dissabte de les cinc a les vuit del vespre al pavelló municipal de Navarcles i el mateix diumenge de set a vuit del matí a la mateixa instal·lació esportiva. A més, en aquesta hora els participants podran gaudir d'un petit esmorzar de benvinguda, amb coca i cafè. En acabar la cursa, els participants podran recollir un diploma amb foto, un obsequi, podran dinar, dutxar-se, i tindran servei de quiromassatge i neteja de bicis.

Pel que fa al track de la prova (és el recorregut que es posa al GPS per tal d'anar seguint les indicacions), aquest es pot descarregar des d'avui mateix a la pàgina web de la mateixa competició: www.selenika.com. Com és habitual en els darrers anys, hi haurà un control de pas dels participants en cada control, la qual cosa facilitarà un seguiment dels cor-redors a la mateixa web per part de familiars i amics.

85 km de camins

Dels 100 quilòmetres del recorregut llarg, la majoria (85 km) són camins; la resta, 7 km són de trams asfaltats i 8 km, de senders. Pel que fa al curt, el trajecte es compondrà d'un total de 4,5 km d'asfalt, 53 km de camins i 6,5 km de senders.

Cal recordar que la Selènika es va posar en marxa de nit l'any 1989 a Callús, i sis anys després va passar a Navarcles i va anar adquirint de mica en mica el seu actual format de competició. En l'edició de l'any passat, el triomf va per a dos corredors clàssics de la Selènika, el fruitosenc Guillem Muñoz i el manresà Roger Argelaguer, que van ser els dos homes més ràpids a fer la distància dels 114 quilòmetres (amb un temps de quatre hores, 59 minuts i 54 segons) i van entrar agafats de la mà a l'arribada. Poca estona després va entrar a l'arribada el tercer classificat, el corredor de Puig-reig Cristofer Bosque, que participava per primera vegada en la travessa de la Penya Ciclista Navarcles.