La UEFA designa el Wanda com a seu de la final de la Lliga de Campions del 2019

El recentment inaugurat estadi de l'Atlètic de Madrid, el Wanda Metropolitano, acollirà la final de la Lliga de Campions el 2019. Així ho va decidir el comitè executiu de la UEFA ahir. Després d'avaluar diverses qüestions tècniques de les diferents candidatures, la màxima institució del futbol europeu va optar per triar el flamant nou camp matalasser perquè compleix satisfactòriament tots els requisits de capacitat, accessibilitat, zones d'aparcament, zona de primers auxilis, de control antidopatge i, fins i tot, van arribar a tenir en compte els lavabos. L'únic que no va acabar de convèncer la UEFA són les zones VIP, que va considerar petites per als compromisos amb els patrocinadors. Aquesta serà la cinquena vegada que la final es jugarà a Madrid.