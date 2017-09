Benedito arriba a 10.715 firmes i espera forçar la moció el 2 d'octubre

L'empresari i soci del Barcelona Agustí Benedito, que lidera amb Lluís Geli la moció de censura contra la directiva de Josep Maria Bartomeu, ja ha aconseguit 10.715 firmes i espera arribar a 16.570 suports el 2 d'octubre, termini que el seu equip fixa com a data límit per forçar la votació. Aquests suports suposen més del 60 % del total, unes xifres que Benedito va valorar positivament.

«Hem d'aconseguir 6.000 firmes en un termini d'onze dies. Crec que serem capaços de fer que aquesta junta sigui sotmesa a una votació i que els socis decidim si han de quedar-se o anar-se'n», va afirmar en una roda de premsa per actualitzar les xifres de suports aconseguits després dels primers quinze dies de recollida.

La principal discrepància entre Benedito i la junta directiva és la referent a la data límit de recollida. Des del club es considera que el límit per a la presentació de les firmes és el 27 de setembre i no el 2 d'octubre, emparant-se en un informe del Síndic del Soci i en un altre d'un bufet d'advocats.

Una interpretació que, segons va reiterar Benedito, no és correcta i, per això, va precisar que seguirà recollint firmes fins al 2 d'octubre: «Si ells mantenen el dia 27 de setembre, nosaltres no renunciarem i el dia 2 d'octubre ens presentarem amb les firmes necessàries perquè es pugui presentar aquest vot de censura».

En aquest sentit, Benedito va deixar entreveure que si el club accepta ampliar la data límit fins al dia 2 d'octubre, el seu equip presentaria les firmes en les oficines en el cas que no s'arribi als 16.570. En cas que no s'arribi a un acord amb els dirigents de l'entitat, el promotor del vot de censura no ha descartat l'inici d'un procés judicial i, per això, presentaria les firmes davant de notari.

Per al partit de demà a Girona, l'equip de Benedito preveu mobilitzar voluntaris per seguir captant firmes dels socis que acudeixin a l'estadi de Montilivi.



Preocupat per Messi

Finalment, el promotor del vot de censura es va mostrar preocupat pel fet que Leo Messi encara no hagi signat el seu nou contracte, malgrat que el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, hagi insistit en les últimes setmanes que el jugador ja té en vigor el seu nou contracte mitjançant la firma del seu pare.

«Bartomeu ha dit que el contracte està pendent d'una foto protocol·lària. No diu la veritat. Sense la firma de Leo Messi el contracte no té validesa. Necessita que signi el jugador. Aquestes declaracions no ajuden a accelerar la firma. Potser la continuïtat de Bartomeu a la presidència és el principal obstacle perquè Messi signi», va concloure.