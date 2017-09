Els Benet Games encaren la quarta edició amb pas ferm

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages va presentar oficialment ahir la quarta edició dels Benet Games, un certamen que se celebrarà en diferents zones de la localitat, com ara el Bosquet, la plaça d'Alfred Figueras, la piscina municipal, el camp de futbol i el Cobert de la Màquina de Batre, i inclourà més de 40 activitats per a nens i nenes de totes les edats, proves esportives populars i de competició i exhibicions.

Les dates de la cita són el 7 i el 8 d'octubre. Tot i que inicialment s'havia marcat el primer diumenge d'octubre com en edicions anteriors, la celebració del festival s'endarrereix, segons explica l'organització, perquè per a l'1 d'octubre hi ha previst el referèndum sobre la independència de Catalunya. Atès que aquest fet disminuiria el seguiment de l'esdeveniment i comportaria dificultats en la gestió de la seguretat, es va optar per canviar de data.

L'acte de presentació, que es va fer en un dels llocs on s'ubicarà el festival, va tenir la presència de l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, el subdirector general de Gestió de Públics de la Fundació Catalunya La Pedrera, Xavier Bas, el regidor d'Esports, Tomàs Casero, el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Racero, i el cap d'activitat dels Benet Games, Ramon Prat.

Batanés va remarcar que «el festival segueix amb pas ferm, i consolida espais i activitats, però amb nous reptes». Acte seguit, va prendre la paraula Xavier Bas, que va afirmar que els Benet Games estan consolidats i que el desè aniversari del naixement de Món Sant Benet els va xuclar energies a l'hora de l'organització. Tomàs Casero va destacar que el festival «serà la cloenda d'un cap de setmana llarg», ja que el divendres 6 se celebrarà la Festa SFB Esport. Per la seva banda, Xavier Racero va destacar que «ja estem preparant idees més innovadores per a l'edició del 2018»

Entre les propostes, s'hi podran trobar tallers infantils, rocòdroms amb tirolina, bateig de submarinisme, pushbike, pumptrack, inflables i passejades amb ponis i cavalls, entre d'altres. Quant a proves esportives, el festival acollirà una competició de bike trial, les 3 hores de resistència en BTT, un open infantil de BTT, una caminada i pedalada popular, i la cursa Four Factors Race. Els assistents també podran gaudir de les nombroses exhibicions programades al llarg dels dos dies.

El festival serà obert al públic dissabte de 10 h a 20 h i diumenge de 10 h a 15 h. S'espera que milers de persones passin per Sant Fruitós al llarg del cap de setmana. Les activitats tindran el seu cost en Benets, la moneda pròpia del festival i que equival a un euro.