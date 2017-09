Horari i on veure el Girona-Barça

El Barça arriba líder a un partit històric demà al camp del Girona (20:45 hores), on s'enfrontarà per primera vegada al conjunt gironí, que va tenir un bona arrencada de la lliga, però que acumula més de tres-cents minuts sense marcar un gol.



Horari i on veure el partit



El derbi català entre el Girona i el Barça es disputarà dissabte 23 de setembre a les 20:45 hores a l'estadi de Montilivi. El partit es podrà veure per Movistar+ Partidazo.



Messi i el Barça, en un bon moment



L'equip d'Ernesto Valverde, líder invicte a la Lliga, acudeix a Montilivi al capdamunt de la classificació, i després d'haver obert una bretxa de set punts amb el Reial Madrid en cinc jornades, a més d'haver mostrat un gran potencial golejador (17 gols), que torna a tenir en Lionel Messi al seu màxim exponent, amb nou gols a la Lliga.

Els barcelonistes vénen de golejar a l'Eibar (6-1) al Camp Nou, en el que Messi va marcar quatre gols, i després d'una alineació en la qual no va entrar Luis Suárez, que va veure el partit des de la banqueta. Amb un sol gol a la Lliga, l'uruguaià tornarà a la titularitat a Girona, en el que serà el seu partit cent amb el FC Barcelona.

El Barça jugarà la dimecres contra l'Sporting de Portugal, en la segona jornada de la Lliga de Campions, i després d'haver realitzat algunes alteracions en l'alineació contra l'Eibar, existeix la incògnita de si Valverde seguirà donant minuts a dos jugadors que estan en ratxa, com són Denis Suárez i Paulinho, titulars en el partit anterior i tots dos bigolejador, tant contra l'Eibar com contra el Getafe.

L'absència per lesió del francès Dembélé té a l'extrem esquerre una posició en la qual en els següents mesos tant Denis Suárez com Gerard Deulofeu tindran un desafiament per comptar amb minuts; el segon per ser un especialista, quanta amb més opcions, però l'estat de gràcia del primer també li dóna possibilitats.

Per part del Girona, a la bona arrencada a la Lliga l'ha succeït una sèrie de mals resultats, sense gols, però no per això ha decaigut la il·lusió davant d'aquest nou derbi català. Quan el passat 4 de juny el Girona va certificar l'històric ascens a Primera divisió, aficionats i jugadors del conjunt de Montilivi van omplir els carrers de la ciutat catalana amb un càntic: "Vigila Leo Messi, Girona ja és aquí".

Efectivament, des que l'entitat gironina va aconseguir fer-se un forat en l'elit del futbol espanyol, el partit contra el Barcelona es va convertir en una de les cites més esperades del calendari per la parròquia blanc-i-vermella, que omplirà els 13.500 seients de Montilivi.

Però el partit, el primer entre els dos conjunts en competició oficial, no només serà especial per als aficionats, sinó que també ho serà per als jugadors. Així ho reconeixia en la prèvia Àlex Granell, un dels capitans de l'equip: "Cada partit és una experiència única, però el de demà el vivim amb unes sensacions i uns sentiments diferents".

Malgrat ser conscient que els blaugranes són "un dels tres millors equips del món", el '6' del Girona va afirmar que l'equip "sortirà a competir".

En aquest sentit, puntuar demà seria molt important per als de Pablo Machín, que han sumat només un punt dels últims nou possibles. Fins al moment, el Girona ha dominat en diverses fases d'aquests partits, però l'equip ha estat incapaç de convertir les oportunitats de gol que ha tingut i acumula 332 minuts de lliga sense marcar.

Per combatre la falta d'encert que està patint el quadre de Montilivi en aquesta arrencada de competició, Pablo Machín podria tornar a alinear a Larry Kayode, que ja va ser titular en el partit de dimecres a Leganés en detriment de Portu. De fet, aquesta és una dels principals dubtes que contempla el tècnic sorià per al partit contra el Barça: optar per l'habilitat i la versatilitat de Portu o per la velocitat i l'olfacte de Larry Kayode.

També pot haver novetats en la línia defensiva, ja que ni Marc Muniesa ni Pedro Alcalá han participat a l'entrenament d'aquest divendres. El català va haver de retirar-se del partit de Butarque en el minut 60 i Pablo Machín va admetre: "Segurament serà baixa per precaució".

Si finalment Alcalá no es recupera, serà Jonás Ramalho, que encara no ha debutat en lliga, el que ocupi el seu lloc en l'alineació. En la demarcació del central esquerrà, el canari Juanpe, titular en els últims dos partits, és el favorit per sortir d'inici.



Les dades del partit



Alineacions probables:

. Girona: Gorka Iraizoz; Pablo Maffeo, Jonás Ramalho o Pedro Alcalá, Bernardo Espinosa, Juanpe, Aday Benítez; Pere Pons, Àlex Granell, Borja García, Portu o Larry Kayode; i Christian Stuani.

. Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic o Paulinho, Busquets, Iniesta; Messi, Luis Suárez i Deulfeu o Denis Suárez.

Àrbitre: José María Sánchez Martínez, del comitè murcià.

Estadi: Municipal de Montilivi.

Hora: 20.45.

La clau: El Barcelona intentarà allargar la seva ratxa de victòries enfront d'un Girona que intentarà tornar a sumar els tres punts després de tres partits sense fer-ho.

La dada: El partit de demà entre el Girona i el Barcelona serà el primer en competició oficial entre els dos conjunts.

La frase: "Cura Leo Messi, Girona ja és aquí". Aficionats i jugadors del Girona van cridar aquest càntic en repetides ocasions en els actes de celebració de l'històric ascens a Primera divisió que l'equip blanc-i-vermell va aconseguir el mes de juny passat.

L'entorn: Montilivi registrarà un ple històric per al partit contra el Barcelona. Les entrades del partit fa dies que estan esgotades.