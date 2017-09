El Joventut torna a derrotar el Dinamo Tbilisi i avança ronda a Europa

El Divina Joventut va tornar a derrotar anit el Dinamo Tbilisi georgià, per 86-66, en el partit de tornada de la primera ronda de la Champions League. Per tant, el conjunt badaloní va segellar el seu accés a l'eliminatòria següent, on s'enfrontarà al Kataja Basket finlandès. Després de signar un bon primer quart (23-16), els badalonins van abaixar el nivell abans del descans, al qual s'hi va arribar amb avantatge georgià (33-36). A la represa, però, el Joventut va millorar i va signar un parcial de 53-30 a la segona meitat. El màxim anotador verd-i-negre va ser l'escorta nord-americà Patrick Richard, amb 13 punts. I el pivot suec Simon Birgander va signar 10 punts i 11 rebots.