L'ICL tancarà la preparació amb un amistós a Lleida

L'ICL Manresa tancarà la seva pretemporada amb un amistós davant l'Actel Força Lleida, que es disputarà demà a partir de les 17.30 hores al pavelló Barris Nord, on hi haurà entrada gratuïta.

Els manresans estaven pendents de saber qui quedava fora de la final de la Lliga Catalana per tancar aquest darrer amistós. I el rival serà el Lleida, que va perdre per 96-100 amb el Prat, l'equip que s'enfrontarà al Barça B pel títol català, diumenge a Reus.

De moment, l'ICL ja ha jugat un total de cinc amistosos, i acumula un balanç de tres victòries i dues derrotes. Els lleidatans van ser, precisament, el primer rival de l'ICL aquesta pretemporada. Un partit disputat a Artés i que va acabar amb victòria manresana per 73-63. El duel següent va ser a la pista de l'Hospitalet de LEB Plata, en un matx de la Lliga Catalana en el qual els bagencs van estar molt desencertats i van caure (71-58).

Quatre dies després, l'ICL va tenir com a rival l'UCAM Múrcia, un equip ACB dirigit per Ibon Navar-ro, extècnic manresà. Els murcians van vèncer per 72-90. Diumenge passat els manresans van debutar al Congost davant del Barça B i van assolir el triomf (80-74) però no es van classificar per a la final de la Lliga Catalana. I, finalment, els bagencs van guanyar a Osca (59-69) dimarts.