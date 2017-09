arxiu particular

Ander Mirambell renova el seu carnet d'abonat arxiu particular

El pilot de skeleton manresà Ander Mirambell és un dels aficionats il·lustres de l'ICL Manresa, i ahir va passar per les oficines del club per tal de renovar el seu carnet d'abonat. Uns dies abans, personalitats de la política manresana com el socialista Felip González i l'alcalde Valentí Junyent també ho van fer.