El Barça visita el Girona a Montilivi en un duel històric

El FC Barcelona arriba líder a un partit històric aquest vespre al camp del Girona (20.45 h), on s'enfrontarà per primera vegada al conjunt blanc-i-vermell, que va tenir un bona arrencada de lliga però que acumula més de 300 minuts sense fer un gol.

L'equip d'Ernesto Valverde, líder invicte a la lliga, viatja a Montilivi amb un marge de set punts respecte al Reial Madrid, a més d'haver mostrat un gran potencial golejador (17 dianes). I Leo Messi torna a ser el màxim exponent, amb nou gols.

Preguntat per la seva incidència en la bona ratxa de Messi, Ernesto Valverde es va restar mèrits. «Només posar-lo de titular. La responsabilitat és seva. Jo no he pogut centrar-li cap pilota», va dir l'entrenador barcelonista.

A més, Valverde va assegurar que encara no es planteja la possibilitat de donar descans a l'argentí. «Un jugador que ha marcat quatre gols en un partit no acostumo a canviar-lo. De fet, això no m'ha passat mai», va precisar sobre l'actuació de Messi de dimecres al vespre davant l'Eibar.

Valverde va donar per fet que Luis Suárez tornaria a jugar, després del descans que li va donar entre setmana. En canvi, va deixar fora de la llista Nelson Semedo i Gerard Deulofeu.

Respecte de la distància de set punts amb el Madrid, Valverde va recordar que fa unes quantes setmanes es parlava de crisi al Camp Nou. «El Madrid és a set punts, però també estic pendent del Sevilla, que és a dos, o de l'Atlètic, a quatre. No sé com els clubs administren les seves crisis. Hi ha equips en els quals tot és excessiu», va dir el tècnic.

Per part del Girona, la bona arrencada a la lliga no ha tingut continuïtat. Malgrat la sèrie de mals resultats, sense gols, la il·lusió no ha decaigut abans d'aquest nou derbi català. Quan el 4 de juny el Girona va certificar l'històric ascens a Primera Divisió, aficionats i jugadors del conjunt de Montilivi van omplir els carrers de la ciutat amb un càntic: «Vigila Leo Messi, Girona ja és aquí».

Per combatre la falta d'encert, Pablo Machín podria tornar a alinear Larry Kayode, que ja va ser titular en el partit de dimecres a Leganés en detriment de Portu. Els principals dubtes dels gironins, però, són en defensa, ja que ni Marc Muniesa ni Pedro Alcalá van participar en l'entrenament d'ahir i són dubte.