L'Eternam Manresa rep el CCR Castelldefels sense Oussama ni Corvo

L'Eternam Manresa juga avui, dissabte (18 h), el segon partit de lliga al Pujolet, després de la victòria per 8-5 davant el Cerdanyola en la segona jornada de la competició a Segona Divisió B. L'equip que entrena Jordi Rozas rep el sempre perillós CCR Castelldefels, entrenat per Antonio Mesa.

El rival manresà ha mogut moltes peces en relació amb la plantilla de la temporada passada. De fet, només es mantenen quatre jugadors: l'exmanresà Marc Mármol, David Alba, Óscar Agustín i Pau López. D'altra banda, el Castelldefels ha incorporat Asis, provinent del mateix Manresa, Andresito, de la Unión Santa Coloma, Nerin, del Cerdanyola, Arnau, del Catgas, David Ortega, del Montcada, i Marc Garcia, porter de la selecció catalana que l'any passat jugava a Les Corts Ubae.

En el cas de l'Eternam Manresa, per a aquesta confrontació hauran de fer front a dues baixes molt importants, la del seu fitxatge estrella, Carles Corvo, i la d'Oussama, que per lesió al turmell ja va ser baixa en les dues primeres jornades. El tècnic, Jordi Rozas, confia que el seu equip no noti aquestes absències tan destacades i sumi els tres punts, que li permetrien seguir colíders.