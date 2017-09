Un Madrid ple de baixes visita el cuer amb ganes d'allunyar els dubtes

El Reial Madrid arriba a Vitòria amb la intenció de dissipar davant el cuer, l'Alabès, els dubtes generats pels últims partits de lliga disputats al Santiago Bernabéu, amb dos empats i una derrota que l'han deixat a set punts del Barça després de cinc jornades.

L'equip blanc arriba al duel amb la infermeria plena de lesionats: Zidane té sis baixes. Sense lateral esquerre, després de caure Theo i Marcelo, Nacho serà el comodí en aquesta demarcació. Sense Jesús Vallejo per poder rotar al centre de la defensa. Sense Toni Kroos ni Mateo Kovacic al mig del camp. I sense Karim Benzema en atac.

El pitjor moment de l'era Zidane arriba amb una imatge impecable a domicili, amb un ple de triomfs, i un estrany moment de local: dos empats, amb el València i el Llevant, van ser l'avís a la fi de la ratxa de 73 partits consecutius marcant, davant un Betis que va conquistar el Bernabéu.

«Una explicació en concret no la tinc perquè les ocasions de gol les hem tingudes i al final no hem aconseguit marcar gols, però no estic preocupat i no estic pensant en el que ha passat. Ho analitzem com sempre, però veiem que tenim ocasions i això és l'important. Em preocuparia no disposar-ne amb els jugadors que tenim», va dir Zidane sobre la manca de gol.



Di Biassi, anunciat anit

El rival madridista, l'Alabès, encara no ha puntuat aquest curs i ahir va anunciar l'arribada del tècnic italià Gianni Di Biasi, l'escollit per suplir l'argentí Luis Zubeldía, destituït aquesta setmana.