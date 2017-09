El Manresa vol oblidar la derrota amb el Lloret al camp del Sabadell B

El Centre d'Esports Manresa visitarà el camp del Sabadell B, demà a les dotze del migdia, en la quarta jornada de competició del grup 1 de Primera Catalana. Els manresans buscaran el segon triomf davant un rival que acumula els mateixos punts, quatre, a la classificació.

L'entrenador del Manresa, Jose Solivelles, va comentar que «per a mi és un partit especial. He estat cinc anys al Sabadell, on he fet tot el recorregut, des de cadet fins al futbol professional. M'estimo el Sabadell i li desitjo el millor. Torno a casa d'un club que vull que guanyi sempre, però no aquesta setmana. El Sabadell B és un equip molt jove, conec alguns dels jugadors de la meva etapa com a coordinador al club arlequinat. També tenen molts jugadors del Bages, del Gimnàstic i del Manresa, i segurament també per a ells serà un partit en el qual sortiran amb una il·lusió especial».

Solivelles creu que el partit serà molt difícil. «Serà complicat. Ells tenen un equip molt jove, però amb jugadors que tenen una gran projecció per jugar a Tercera Divisió o a Segona B. A més, hi ha jugadors que s'entrenen al primer equip, i això vol dir que tenen un ritme molt alt de joc. Físicament estaran molt bé, i tècnicament la seva plantilla està per sobre de la mitjana».

Davant de la igualtat que es preveu a la categoria, Solivelles comentava que «cada partit costarà. Tot i això, d'aquí a unes jornades es veurà el grup d'equips que serà a la part alta. I nosaltres hem de mirar de ser entre ells». Per al partit amb el Sabadell B, el Manresa té els dubtes de Manel Sala i de Brian. «Fins el mateix diumenge no decidirem», explicava el tècnic dels manresans.



L'Igualada va a guanyar

Al grup 2 de Primera Catalana hi ha l'Igualada, que, després de sumar el primer punt de la temporada a les Borges Blanques, aquest diumenge, a partir de les 17 hores, té l'ocasió de guanyar el primer partit. Els igualadins reben la visita de la Rapitenca, que només té un punt més que els anoiencs a la classificació. Fins ara, a més de l'empat a un amb el Borges, els igualadins han estat derrotats a les Comes per l'Alpicat (0-1) i a Andorra, per 2-0.