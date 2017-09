Messi, Cristiano i Neymar pugnaran a Londres per ser designats The Best

Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Neymar lluitaran el proper mes d'octubre a Londres per alçar-se amb el premi The Best de la FIFA, que designa el millor futbolista de l'any. El màxim organisme del futbol mundial va donar a conèixer ahir els tres finalistes al guardó, que l'any passat va ser per a Ronaldo, de nou gran favorit després d'haver guanyat la lliga, la Lliga de Campions, la Supercopa d'Espa-nya i la Supercopa d'Europa.

En categoria femenina, la principal sorpresa és la inclusió de la joveníssima veneçolana Deyna Castellanos, al costat de Carli Lloyd i de l'holandesa Lieke Martens, fitxada pel Barça. I Zinedine Zidane, tècnic del Madrid, és el favorit per ser el millor entrenador, un guardó pel qual també pugnaran Antonio Conte (Chelsea) i Massimiliano Allegri (Juventus), els altres dos finalistes al guardó.

Per a aquesta segona edició del premi, la FIFA ha canviat la data de lliurament i la ubicació: de Nyon (Suïssa) passa a celebrar-se a Londres, i del gener es passa a l'octubre (23), avançant-se a la Pilota d'Or.