Sallent i Gironella s'enfrontaran en un derbi de casa nostra, a Segona

Dins el quart grup de Segona Catalana, dos dels equips de les nostres comarques es troben aquest diumenge. El Sallent, que en la darrera jornada va empatar a zero al camp de l'OAR Vic, s'enfrontarà a un altre equip de casa nostra, el Gironella, en un partit que començarà a les 16.30 hores de demà. Els berguedans van guanyar per 2-0 el Bellavista Milan el cap de setmana passat. L'Avià, per la seva banda, rep el Tona, avui a les 17 h, i vol oblidar el 3-1 encaixat al camp del Vic Riuprimer. Finalment, el Berga, que acumula tres punts gràcies al seu triomf davant el Sabadellenca, visitarà el camp del Premià, demà a les dotze del migdia.