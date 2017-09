El Barça passa per sobre del Girona

Impecable. El Barça continua comptant els seus partits a la lliga per victòries i ja acumula 18 punts, set més que el Reial Madrid, que ahir no va fallar a Vitòria tot i que li va costar derrotar l'Alabès. El Barça, en canvi, va fer un partit seriós a Girona i va aprofitar les debilitats del conjunt local per marcar tres gols, dos d'ells en pròpia porta dels blanc-i-vermells, i resoldre un altre partit a favor seu.

Ernesto Valverde va tornar a sacsejar l'equip i va tornar a encertar amb els canvis en l'alineació inicial. Va situar Sergi Roberto al lateral dret, Umtiti va tornar a l'eix de la defensa i Jordi Alba, al carril esquerre. A més, Rakitic va fer de Busquets, Paulinho es va mantenir a la medul·lar i Aleix Vidal va firmar un bon partit com a extrem. De moment, totes li ponen al tècnic barcelonista, que va trobar la fórmula per derrotar el Girona.

Sabent que l'equip de Pablo Machín és valent i juga amb la línia defensiva avançada, el Barça va buscar l'esquena dels centrals i els espais. Per això li van xiular 14 fores de joc, molt d'ells a un Luis Suárez molt actiu i que va acabar la seva sequera golejadora en atac, en una jugada al contraatac, el 0-3 del Barça.

En canvi, qui no va marcar va ser Leo Messi, sotmès a un ferri marcatge per part de Pablo Maffeo, un jove lateral dret cedit pel Manchester City. «És el que m'ha demanat el míster. Però ell és el millor jugador del món i poca cosa es pot fer», va dir Maffeo després de deixar sec Messi. L'argentí gairebé no va rematar a la primera meitat. I a la represa, veient que el partit quedava decidit aviat, va decidir agafar-s'ho amb calma.



Cop a les il·lusions locals

Ben aviat, però, el pla que havia posat sobre la gespa Machín se'n va anar en orris. Una rematada de Jordi Alba a la sortida d'un córner la va desviar Aday al fons de la seva porteria. Un cop per a un Girona que havia començat valent i que havia posat a prova Ter Stegen, autor d'una doble aturada de molt mèrit. La segona, això sí, després d'una rematada a boca de gol d'Olunga en fora de joc.

Després, Luis Suárez, Jordi Alba i Paulinho, novament amb un cop de cap en un córner, van estar a punt de posar el 0-2. I, mentrestant, Maffeo continuava perseguint Messi per tot el camp i dialogant amb ell. Ahir, l'argentí va estar més absent gràcies al marcatge gironí. Però el Barça no el va trobar a faltar gens.

De fet, Messi va acabar de respirar tranquil quan va veure que el seu equip feia el 0-2 a l'inici de la segona meitat, en una gran acció d'Aleix Vidal per la banda dreta. El tarragoní va centrar d'esperó i va fer passar la pilota entre les cames del defensa. Una assistència que, en primera instància, semblava que havia rematat Luis Suárez. Però qui realment va acabar introduint la pilota al fons de la seva porteria va ser Gorka.



Suárez es retroba amb el gol

El partit ja estava 0-2 amb dos gols marcats per jugadors del Girona. Un contrasentit que afavoria un Barça molt ràpid al contraatac. I així va ser com Luis Suárez va marcar el 0-3, en aprofitar una gran passada en profunditat de Sergi Roberto. La sentència per a un partit que hauria pogut tenir més vida si Ter Stegen no hagués aturat sobre la línia de gol una rematada de cap d'Olunga.

La qualitat del Barça i la sequera del Girona davant la porteria rival van decidir un partit que va servir a Valverde, en el tram final, per continuar movent peces. Busquets, que havia descansat, va tenir uns minuts. També va acabar jugant Denis Suárez, que apuntava a titular en absència de Deulofeu. I fins i tot André Gomes va tenir uns minuts com a extrem.

La lliçó tàctica de Valverde i el seu moviment de fitxes van acabar donant tres punts més a un Barça camaleònic, que sap trobar la disfressa adequada per a cada partit i que allarga el seu moment dolç a la lliga.