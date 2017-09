Benedito recull signatures per a la moció de censura, a Montilivi

? L'empresari Agustí Benedito va aprofitar el partit d'ahir a Montilivi per recollir signatures amb l'objectiu d'arribar a les 16.570 que necessita perquè es convoqui la moció de censura contra la junta blaugrana, presidida per Josep Maria Bartomeu. L'equip de Benedito es va desplaçar a Girona per «apropar-nos a la massa social que el Barça té a la província», va destacar el promotor. A més, també va lamentar no haver pogut situar-se a l'entrada de l'estadi. «El Girona ha rebut pressions», va denunciar. A hores d'ara, l'excandidat a la presidència del Barça assegura que ja té «més d'11.500 signatures».