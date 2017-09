El Dortmund s'imposa clarament al Gladbach i consolida el lideratge

Amb aquesta victòria el Dortmund consolida el lideratge de la Bundesliga amb dos punts d'avantatge sobre el Hoffenheim i tres sobre el Bayern de Munic. L'entrenador del Dortmund, Peter Bosz, va fer cinc canvis a l'alineació titular respecte a l'equip que va guanyar dimecres passat l'Hamburg per 0-3. Els locals van avançar-se en l'últim quart d'hora de la primera meitat amb dos gols de Philipp i un altre d'Aubameyang. A la represa el davanter gabonès va ampliar les distàncies amb dos gols més. Al minut 66 Stindl va ser capaç de marcar el primer gol al Borussia Dortmund en les sis jornades de lliga disputades. Weigl va completar la victòria dels locals amb el definitiu 6-1. El Hoffenheim es va consolidar una jornada més en el segon lloc de la classificació després de superar per 2-0 el Schalke amb gols de Geiger i de Rupp. El Mainz va guanyar per la mínima i amb un solitari encert de Blasis de penal per sumar els tres punts contra l'Hertha de Berlín. El Leipzig va patir més del compte per desfer-se de l'Eintracht Frankfurt per un ajustat 2-1.

L'Stuttgart i l'Augsburg no van passar de l'empat a zero gols en un partit amb molt poques ocasions. El Werder Bremen i el Friburg també van empatar a zero i continuen sense aixecar cap al capdavall de la classificació de la Bundesliga, amb només quatre i tres punts respectivament.