El Gimnàstic juvenil mereix més però perd en la visita al Manacor

El Gimnàstic juvenil va encaixar la primera derrota de la temporada en la seva primera visita a les illes Balears davant del Manacor. Els nois de Ferran Costa no van saber aprofitar la seva superioritat durant els primers 55 minuts i van rebre l'1-0 en una jugada aïllada just a la represa. Els bagencs van mostrar un nivell alt de competivitat i no van poder reaccionar. L'àrbitre va anul·lar un gol totalment legal a Jordi de Sande després d'una falta lateral, però l'assistent va aixecar la bandera per fora de joc. Els manresans van lluitar fins al final però no van poder sumar cap punt. La setmana vinent, els juvenils del Nàstic visitaran el camp del Barça.