Jornet, rècord de la marató Ultra Pirineu

Kilian Jornet va tornar a fer història a l'Ultra Pirineu. Aquest cop va ser a la Marató Pirineu. L'atleta de la Cerdanya es postulava com a gran favorit i no hi va haver marge d'error. Jornet va aconseguir un primer lloc vertiginós després de completar els 42 quilòmetres de recorregut amb un temps de 3:44:28h. El corredor de Salomon va fer miques el rècord de la cursa -que va aconseguir l'any passat Ismail Razga- i va ser capaç de retallar-lo en disset minuts.

Jornet va mantenir un intens duel al llarg de tota la cursa amb Nicolas Martin. El francès va fer una autèntica exhibició, i va creuar l'arc de meta tan sols 26 segons després (3:44:54h) que el de Salomon. Bhim Gurung, per la seva banda, també figurava entre els candidats a fer-se un lloc al podi, i així va ser. L'atleta nepalí va retallar distàncies i es va guanyar el tercer lloc de la cursa, que va completar amb un temps de 3:46:52h.



Orgué es penja la plata

En clau femenina, la neozelandesa Ruth Croft va tancar el seu debut a la Marató Pirineu amb una exhibició. Desconèixer el territori no va ser cap excusa i es va proclamar campiona després de 4:19:10 h. Igual que Jornet, Croft també va trencar tots els mínims històrics i va rebaixar en 12 minuts el rècord que fins ara tenia Oihana Kortazar. Qui va donar la campanada va ser Laura Orgué. La igualadina, especialista en quilòmetre vertical, es va estrenar a la nova distància amb un segon lloc i un temps de 4:25:17h. La grega Glykeria Tziatzia va completar el podi.