La Juventus segueix l'estela del Nàpols amb una àmplia victòria

La Juventus va golejar per 4-0 el Torí i empata al davant de la classificació de la sèrie A amb el Nàpols, que va superar amb molts problemes l'Spal per 2-3. El conjunt d'Allegri no va tenir dificultats per superar un Torí que va jugar gairebé tot el partit amb 10 jugadors per l'expulsió per doble targeta groga de Baselli. Dos gols de Dybala, un de Pjanic i un altre de Sandro van ser suficient per seguir l'estela del líder, el Nàpols.

El conjunt napolità va tenir moltes cuites per treure els tres punts del camp de l'Spal. L'equip entrenat per Sarri va sobreposar-se amb solvència al gol inicial de Schiattarella, i gràcies a una diana de Ghoulam set minuts abans del final n'hi va haver prou per regnar una jornada més al lideratge de la sèrie A. La Roma va encadenar la tercera victòria consecutiva després de desfer-se per 3-1 de l'Udinese.

El conjunt entrenat per Di Francesco va encarrilar els tres punts gràcies a un fort inici amb dues dianes d'El Shaarawy i un altre gol de Dzeko.