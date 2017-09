L'Atlètic de Madrid venç el Sevilla amb gols de Carrasco i Griezmann

Tercera victòria consecutiva dels homes de Simeone, que amb dos gols a la segona meitat obra de Carrasco i Griezmann van superar un penalitzat Sevilla (2-0). Ambdós equips van saltar damunt la gespa amb una forta intensitat.

Els primers minuts, el joc va estar molt equilibrat; Vietto, una de les cinc novetats en l'onze de Simeone, va tenir la primera oportunitat pels de casa. L'àrbitre Martínez Munuera no va veure unes mans de Franco Vázquez després d'un toc d'esperó de Griezmann, i seguidament Pablo Sarabia va xutar al pal després d'un rebot amb Savic. Ambdós conjunts es van disputar totes les pilotes, i abans d'arribar al descans Filipe Luis va enviar l'esfera a la creueta després d'una volea. Amb aquest pobre resultat d'empat a zero gols es va arribar a la mitja part. A la represa la dinàmica va canviar, i només començar, el conjunt local ja va aconseguir obrir la llauna al marcador, 1-0. Carrasco va guanyar la partida per velocitat a N'Zonzi i va superar amb facilitat el porter Sergio Rico per avançar el seu equip. Els sevillans ho van intentar, però amb accions molt tímides, i no van ser capaços de crear gaire perill. Els madrilenys van buscar la sentència, i al minut 69 Griezmann va ser capaç de marcar el segon gol i encarrilar els tres punts per als de casa. El Sevilla va buscar amb insistència un gol per posar-se dintre del partit, però van topar amb un sòlida defensa madrilenya que va aconseguir aguantar l'avantatge.