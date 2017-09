L'Espanyol vol tancar la setmana amb una victòria contra el Deportivo

L'Espanyol juga aquest migdia (12 h) a Cornellà-el Prat contra el Deportivo de la Corunya amb l'objectiu de sumar set punts en una setmana. Després de la victòria contra el Celta i l'empat al camp del Vila-real, l'equip blanc-i-blau confia a tancar la setmana fent un altre pas endavant. El partit és important, ja que entre l'equip català i el gallec només hi ha un punt de diferència i els de la Corunya són els primers que estan en zona de descens.

Després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, Quique Sánchez Flores va donar una llista de vint convocats amb tres novetats. Marc Navarro, Esteban Granero i Hernán Pérez tornen a la convocatòria, i cauen Melendo, Marc Roca i Naldo.

Pel que fa als gallecs, Zakaria Bakkali i Sidnei continuen sense tornar als plans del seu entrenador, Pepe Mel, i no seran a la cita d'aquest migdia contra l'Espanyol. El tècnic del Dépor va optar per repetir la convocatòria que va fer per al partit de dimecres davant l'Alabès, tot i que Bakkali, que es va perdre aquest matx per un esquinç de turmell, va completar els dos últims entrenaments amb el grup. Mel va tornar a descartar Sidnei, i per decisió tècnica també va prescindir de Valentín i García.