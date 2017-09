L'exmanresà Eriksson és el nou campió de triples

El suec Marcus Eriksson, exjugador del Bàsquet Manresa i ara a l'Herbalife Gran Canària, va demostrar ahir la seva classe com a tirador i es va proclamar campió del concurs de triples de la Lliga Endesa després de superar a la final l'argentí Lucio Redivo (Bilbao Basket), per 25-21.

Eriksson es va convertir en el successor de Jaycee Carroll després de superar precisament el madridista en la primera ronda, per un total de 25-22. I en semifinals, va derrotar per 24-21 la canària Patricia Cabrera, jugadora del Ferrol que havia eliminat abans el santpedorenc Rafa Martínez (25-19).

Per l'altra banda del quadre, Lucio Redivo va superar en primera ronda el finlandès Sasu Salin (Unicaja), per 21-17. I en semifinal va necessitar el desempat per derrotar el joveníssim Gerard Jofresa, de només 16 anys: 12-8 en només 30 segons després d'empatar per 22-22. El fill de Rafa Jofresa, classificat en una prèvia popular, va ser capaç de superar per un ajustadíssim 26-25 en primera ronda un exjugador de l'NBA, l'ala pivot Ryan Kelly, nou basquetbolista del Betis.