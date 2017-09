L'ICL tanca la pretemporada amb una victòria contundent a Lleida

L'ICL Manresa va tancar la pretemporada amb un altre triomf, aquesta vegada aclaparador, davant l'Actel Força Lleida, amb el qual precisament havia disputat el primer duel de preparació de l'estiu. Ahir, al pavelló Barris Nord, el conjunt manresà va fer un partit molt complet, amb encert en l'atac i, sobretot, amb una gran defensa al tercer quart que va ser decisiva per aconseguir un resultat final molt contundent.

El nord-americà Noah Allen es va destapar en terres lleidatanes i va ser el màxim anotador, amb 19 punts, seguit de Trias i Lundberg, que en van fer 15, i de Muñoz, amb 14 punts i un espectacular 4 de 7 en llançaments triples.

Precisament va ser Allen qui va destacar d'inici en l'anotació. Els seus punts, sobretot al contraatac, van permetre a l'ICL obrir una primera escletxa al marcador (20-27), una diferència que el Lleida va reduir i fins i tot capgirar. Però llavors van aparèixer el jove Dani Garcia i Lluís Costa, que van anotar triples i van retornar el comandament del partit a l'ICL. I encara abans del descans, dos triples de Muñoz i un 2+1 de Hamilton van eixamplar la diferència (39-49).

A la represa, els manresans van prémer l'accelerador: 30 punts anotats i només 11 en contra. Un parcial que va fer que la diferència s'acostés als 30 punts. Un marge prou ampli per donar minuts als joves al tram final: tant per a l'egipci Ahmed Khalaf com per al base mataroní Dani Garcia.



Aleix Duran, satisfet

L'entrenador de l'ICL Manresa, Aleix Duran, es va mostrar satisfet per l'actuació de l'equip: «Veníem amb els objectius clars, sabíem què ens calia millorar. Havíem de fer les coses ben fetes el màxim de temps possible»

«Al principi ens costava estar còmodes, però hem obert una escletxa quan hem pogut córrer. Al tercer quart hem sortit a un nivell extraordinari de duresa, i hem pogut trencar el partit», va analitzar Duran, satisfet també amb el paper dels joves. «Han pogut jugar alguns minuts Khalaf i Dani Garcia, que ens estan ajudant molt, i hem tingut bones sensacions abans de començar la lliga».

L'ICL Manresa estrena la temporada a la LEB Or el proper dissabte, al Nou Congost, davant el Càceres (20.30 h).