Noia i Reus disputaran la gran final de la Lliga Catalana, a Igualada

El Noia Freixenet i el Reus Deportiu disputaran la final de la Lliga Catalana d'hoquei patins, que es posarà en marxa a partir de les quatre de la tarda al pavelló de les Comes d'Igualada i serà retransmesa en directe pel canal Esport3.

En la primera semifinal, el Noia es va imposar al Barça Lassa per 2-5. L'equip d'Edu Castro va tenir poques opcions davant un rival que va aprofitar les seves ocasions a pilota parada. Tres gols de Martí Casas van posar difícil el matx per a un Barça que, tot i el gol inicial de Pau Bargalló, va arribar al descans amb 1-3 al marcador, amb dos dels gols de Casas i un de Llorca. A la represa, de nou Casas i l'angolès Humberto Mendes van ajusticiar els blaugrana, que van anotar el 2-5 definitiu gràcies a Àlex Joseph.

En l'altra semifinal, el Reus Deportiu no va donar possibilitats a l'Alcoi i el va derrotar per 1-6. Els valencians van plantar cara a la primera part i van arribar al descans amb un 1-0 desfavorable, però a la segona meitat no van poder aturar l'allau de joc del rival.



L'Igualada s'imposa a Alpicat

L'Igualada Calaf Grup va obtenir la victòria en un amistós a Alpicat, per 4-5. A més, els anoiencs van conèixer el seu rival als setzens de final de la Copa Cers. Serà el Sarzana italià, que la temporada passada va arribar a la final a quatre de la competició.