El Reus empata amb l'Osasuna en un partit amb poc ritme

El Reus i l'Osasuna van empatar sense gols al Municipal de Reus (0-0), un resultat que situa l'equip roig-i-negre amb set punts després de sis jornades.

A la primera part, el partit va tenir poc ritme, i les ocasions de gol van arribar amb comptagotes. Una rematada del davanter visitant Quique, al minut 3, va ser la primera acció destacada. El Reus no va respondre fins al minut 23, amb un xut fluix de Ricardo Vaz. L'ocasió més clara abans del descans la va tenir Fran Carbia, però el seu xut el va desviar Sergio Herrera amb una bona estirada. A la represa, l'escenari no va canviar gaire. Cap dels dos equips va aconseguir intimidar el porter rival, i el marcador no es va moure.