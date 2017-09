El Cadí planta cara al Girona però perd la final i Bahí per a l'inici de lliga

El Cadí la Seu va plantar cara al totpoderós Spar Citylift Girona, que va acabar imposant el seu fons d'armari i, sobretot, els centímetres de què disposa. I encara més després que al cap de poc més de sis minuts d'iniciar-se el partit perdés la capitana Georgina Bahí per lesió. De fet, més que la derrota en la final de la Lliga Catalana de la LF1, el principal mal per al conjunt que entrena Bernat Canut és la pèrdua de l'ala-pivot per a l'arrencada del campionat estatal.

Les urgellenques, amb un joc elèctric i traient forces d'allà on en alguns moments no n'hi havia, van arribar a estar al davant durant molts minuts. Però el Cadí no es va poder desempallegar mai del seu rival. Ben al contrari. L'equilibri va ser constant i les de Bernat Canut havien de fer mans i mànigues per suplir les mancances sota l'anella. I no va ser fins al tram final que l'exjugadora del Sedis Astou Traore (que va ser designada millor jugadora de la final) va liquidar el partit amb dos triples gairebé consecutius que van obrir un forat definitiu.