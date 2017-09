L'Igualada suma el primer triomf de la temporada amb treball fins al darrer minut

L'Igualada va sumar tres punts d'or en un enfrontament que es va decidir quan només faltaven quatre minuts per al final. La primera part no va ser gaire productiva per a l'Igualada, al qual va costar arribar a la porteria tot i que, en defensa, l'equip es mantenia ferm.

A la represa, la situació va canviar radicalment. Els homes de Dani Gimeno van sortir molt forts i al primer minut van establir l'1 a 0, en una gran rematada amb el cap d'Aleix després d'una centrada d'Èric per la dreta. A partir d'aquí, l'Igualada va arribar amb comoditat, tot i que els davanters igualadins van desaprofitar molts ocasions. Al minut 72, hi va haver dues jugades clau: Edgar Doblas va disposar d'un contraatac sol davant el porter però aquest va avortar l'acció. A la jugada següent, el visitant Marc Blasi va empatar. Els igualadins no es van desesperar i, al minut 86, Eric va recollir una pilota dintre l'àrea rival i la va creuar fins al fons de la xarxa.