El Manresa juvenil fa mèrits per guanyar però es veu superat per un Segre efectiu

El Manresa juvenil va perdre per la mínima en el seu partit davant de l'Atlètic Segre. Els nois de Pablo Becerril van perdonar molt a la segona meitat i no van poder puntuar. El conjunt visitant va plantejar un partit molt defensiu i buscant fer mal als contraatacs. Aquest plantejament els va sortir a la perfecció i al descans el Segre guanyava per un clar 0-3.

A la represa la dinàmica va canviar i els manresans van començar a crear més perill. Els locals van ser capaços de reduir distàncies amb dos gols, 2-3 però no van estar més encertats i no van poder acabar de capgirar el marcador. La setmana vinent els jugadors de Pablo Becerril visitaran el complicat camp de la Fundació Esportiva Palamós.