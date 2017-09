Un Manresa amb la pólvora molla empata a Sabadell

Tal com va succeir fa una setmana davant el Lloret, i fa quinze dies al camp municipal de Vic, el Manresa va tornar a fallar en els metres finals en un matx en què va portar la iniciativa. Si algú va fer mèrits per endur-se els tres punts, aquests van ser els de Jose Solivelles. El Sabadell B pràcticament no va posar a prova el porter visitant, Sergi Tienda.

Ja des de l'inici, el Manresa manava sobre el terreny de joc però la pilota, en els primers minuts, voltava d'una àrea a l'altra, però sense perill. D'aquest guió en què el perill va brillar per la seva absència va sortir Sergi Soler quan es va inventar un llançament des de més enllà de l'àrea gran. La pilota es va estavellar al travesser d'un Roman que no va tenir res a fer amb la gardela del capità del blanc-i-vermell (min 13). Al minut 25, el Manresa va enllaçar un contracop molt ràpid i quasi mortal, que va acabar amb una centrada d'Albert López cap a l'arribada de Marçal Lladó, que va fer passar la pilota llepant el travesser. Com en altres partits anteriors, el Manresa va anar incrementant el domini i va acaparar la possessió de la pilota, però va topar amb un rival molt segur en defensa i que es va espolsar qualsevol intent visitant de sorprendre Roman. Amb aquest panorama, es va arribar al descans.

La represa va ser, pràcticament, un calc de la primera part. Una certa igualtat a l'inici i un increment del domini i possessió de la pilota per part del Manresa a mesura que anaven avançant els minuts. Per part local, només hi va haver una ocasió de trencar les taules al marcador, quan a la sortida d'un córner, Pol Gómez va rematar de cap una pilota que es va estavellar a la part lateral de la xarxa (min 59). La resta d'ocasions, més o menys perilloses, van tenir color blanc-i-vermell. Marçal Lladó, de falta directa, va xutar a prop del travesser (min 63). Bernat, amb un xut creuat, va fer passar la pilota a prop de l'escaire (min 66). Una centrada de Chipi des de la dreta la va rematar Sergi Soler a boca de gol, però, incomprensiblement, va sortir per la línia de fons (min 83). I per acabar de demostrar que no era el millor dia en atac dels deixebles de Jose Solivelles, Chipi va tenir la seva ocasió quan es va arribar al minut 90, però el seu xut, ras i col·locat però massa tou, el va atrapar Roman. A punt de complir-se els tres minuts de temps afegit, un córner a favor del Manresa el va acabar rematant, davant un bosc de cames i de manera defectuosa, Solernou.