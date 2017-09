Marc Márquez dóna un cop d'autoritat al GP d'Aragó

Marc Márquez va aconseguir la cinquena victòria de la temporada, i la segona consecutiva, en imposar-se al Gran Premi d'Aragó de MotoGP. Un triomf amb el qual el cerverí del Repsol Honda augmenta el seu avantatge en la classificació del mundial.

Els rivals més directes pel títol, l'italià Andrea Dovizioso i el català Maverick Viñales, van ser quart i setè respectivament, i van cedir un terreny important en la lluita pel títol mundial. Dovizioso és a 16 i Viñales a 28 punts del cerverí.

L'italià Valentino Rossi va aconseguir acabar la carrera en una meritòria cinquena plaça, després de tornar a la competició amb prou feines 24 dies després de trencar-se la tíbia i el peroné de la cama dreta.

El mallorquí Jorge Lorenzo va sortir com una exhalació amb la seva Ducati, com també el seu company d'equip Dovizioso. Lorenzo va dominar les primeres voltes però no podia escapar-se de Rossi, ni aquest podia obrir forat, respecte a Márquez i Dovizioso.

A set voltes per al final, Márquez va culminar la seva escalada de posicions des de la quarta posició, amb l'avançament a Jorge Lorenzo, qui va intentar, sense èxit, defensar la primera plaça. A partir de llavors, el cerverí va tenir un camí plàcid fins a la línia de meta.