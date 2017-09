El Martorell deixa dos punts contra el Can Roca

El primer equip del CF Martorell no va poder aconseguir la victòria davant del Can Roca 78 Unió Esportiva. Un gol de Sergi Fernández, en el tram final del partit, va permetre a l'equip de Nualart mantenir la imbatilitat després d'haver disputat les quatre primeres jornades. A l'inici del partit, el Can Roca va avançar-se en el marcador, cosa que va canviar el guió del partit. La reacció de l'equip martorellenc va ser ràpida ja que va tenir alguna ocasió i un xut al travesser abans de la fi de la primera part.

A la represa el Martorell va sortir encara més fort, el Can Roca era incapaç de sortir del seu terreny de joc. El Martorell disposava de les millors ocasions però, davant, el porter del Can Roca es lluïa. Fins que, a deu minuts del final, una centrada de Miguel Fernández va superar el porter i va acabar al fons de la porteria. A partir d'aquí el Can Roca no va voler que el partit tingués ritme i va anar aturant el joc.

El Can Roca se'n va anar content al final del partit ja que era conscient que l'equip que havia disposat de les millors ocasions de gol, i hauria pogut guanyar el partit, havia estat el Club Futbol Martorell. D'aquesta manera el Martorell segueix en la part alta de la taula, cinquè, mentre que el Can Roca és a la part baixa i es col·loca el quinzè.