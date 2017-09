El Sedis s'imposa per un punt gràcies a una cistella en els últims 4 segons

El Sedis Hidrology es va imposar per la mínima a casa davant el Sant Joan Despí (71-70). En la primera part hi va haver molta igualtat entre les dues formacions, i els locals van arribar a la mitja part tres punts al davant (40-37). En el tercer període els urgellencs es van avançar per deu punts, però els rivals van remuntar i van agafar un marge de vuit punts. En els instants finals, el Sedis Hidrology va clavar un parcial de 14-4 i va endur-se la victòria gràcies a una cistella quan faltaven quatre segons per al final del duel.