El Solsona cau en una fluixa segona meitat del camp de l'Alcarràs

El Solsona va caure en la seva visita al camp de l'Alcarràs en un partit amb dues parts molt diferenciades. Els solsonins van dominar clarament a la primera meitat però a la represa es van veure superats per un conjunt local més fort. Els solsonins van portar la iniciativa en els primers minuts i al descans guanyaven per la mínima, 0-1. A la represa, la dinàmica va canviar i els locals van poder remuntar, 2-1. Els homes de Miquel Garcia van abaixar els braços i van veure com l'Alcarràs sentenciava els tres punts amb el tercer gol. La setmana vinent els jugadors del Solsona rebran la visita al seu camp del Torrefarrera.