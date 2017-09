Horari i on veure l'Sporting de Lisboa-Barça de la Champions League

L'Sporting de Lisboa rep aquest dimecres un Barça d'Ernesto Valverde que suma set triomfs consecutius, en una segona jornada de la Lliga de Campions que enfronta dos equips que van guanyar en l'anterior i que, per tant, es juguen el lideratge del grup D.

Horari i on veure l'Sporting de Lisboa - Barça



El conjunt català jugarà dimecres a les 20.45 hores del vespre a l'estadi José Alvalade de Lisboa. El partit es podrà veure a BeIn Sports.



A buscar el sis de sis



Els barcelonistes acudeixen a Lisboa a seguir la seva excel·lent ratxa positiva: sis victòries en Lliga espanyola, a la qual se suma l'obtinguda a Europa contra la Juventus Torí (3-0).

L'Sporting, en canvi, arriba després de no passar de l'empat de la lliga en terreny d'un Moreirense que pul·lula a la zona de descens del campionat portuguès.

Aquest serà el segon partit en el qual Barcelona i Sporting s'enfrontin a la Lliga de Campions a Lisboa (hi va haver un altre en Copa UEFA 1986). En l'anterior (26 de novembre del 2008), el conjunt barceloní va reafirmar el seu domini amb un clar 2-5, presagi de la superioritat que mostraria aquell curs no només guanyant la Lliga de Campions, sinó un sextet de títols.

Per al xoc d'aquest dimecres, els blaugranes hi van amb totes les seves armes, a excepció del lesionat Dembélé, però amb un Messi entonat (ha marcat ja 12 gols en els 11 partits oficials que ha disputat aquest curs, inclosos els dos partits amb la seva selecció) i un Luís Suárez que va tornar a veure porta en el partit de Girona (0-3), en què l'uruguaià va jugar el seu partit cent com a barcelonista.

En el Barcelona s'entén que una victòria contra l'Sporting, que ve de vèncer al camp de l'Olympicos (2-3), els situaria a més de líder, en solitari, amb un camí aplanat cap al primer escull, com és superar la fase de grups.

Això, malgrat que l'equip lisboeta, que va haver de jugar una prèvia, està invicte aquest curs a Europa, i la ratxa s'estén a onze partits sense perdre entre tots els d'aquesta temporada, més l'últim de la passada.

Davant dels números dels portuguesos, el bagatge aquesta temporada del Barcelona és demolidor a la Lliga i a la Lliga de Campions, on no ha trobat encara cap rival que no només no li hagi restat un punt, sinó que li hagi fet ombra, a excepció de l'arrencada en la Supercopa d'Espanya, en què els barcelonistes no van ser rival per al Reial Madrid.

Per al partit en el José Alvalade s'espera que el Barcelona tregui les seves millors armes, entre les quals hi ha l'alineació de Gerard Deulofeu, que contra el Girona va descansar, i la del portuguès Nélson Semedo, que també va caure de la llista de convocats en l'últim partit. El seu compatriota André Gomes, que només ha tingut minuts repartits en partits, si acaba sent titular s'enfrontarà al que fa anys va ser el seu entrenador Jorge Jesus, ara preparador de l'Sporting.

Per a l'equip titular blaugrana, el descans de Gerard Piqué contra el Girona li tornarà a la titularitat a Lisboa, mentre que al centre del camp a Valverde se li obren moltes opcions, amb el bon moment mostrat per totes les opcions utilitzades (Rakitic, Iniesta, Paulinho, Denis Suárez i Sergio Busquets), mentre que en atac, després de la titularitat d'Aleix Vidal, s'espera que torni Deulofeu a l'extrem, per formar tripleta atacant amb Suárez i Messi.

L'Sporting de Jorge Jesus també s'aferra a l'estadística de veure com compta amb avantatge en els enfrontaments sobre els equips espanyols a casa, amb sis victòries, dos empats i tres derrotes.

A més, es recorda que a la Copa UEFA 1986, el quadre lisboeta va guanyar el Barcelona (2-1), encara que, això sí, va caure eliminat a causa del 1-0 a favor barcelonista de l'anada.

El partit d'aquest dimecres marcarà a més el retrobament del defensa francès Jérémy Mathieu amb els seus antics companys, després de ser traspassat del Barcelona a l'Sporting l'estiu passat.

Del costat del verd-i-blancs jugarà també l'internacional portuguès Fábio Coentrão, cedit pel Reial Madrid, que ja compta amb diversos enfrontaments contra els blaugranes a les seves esquenes.

Jorge Jesus compta a més amb la qualitat de jugadors com els portuguesos Bruno Fernandes i Gélson Martins, que han destacat en aquest inici de temporada i que sumen ja 11 gols entre els dos.

A la Lliga lusitana l'Sporting és actualment segon, amb dos punts menys que el líder Porto, després del ja citat ensopegada d'aquest últim cap de setmana.



Les dades del partit



- Alineacions probables:

Sporting: Rui Patrício; Sebastián Coates; Jeremy Mathieu; Fábio Coentrão; Cristiano Piccini; William Carvalho; Rodrigo Battaglia; Bruno Fernandes; Marcos Acuña; Gélson Martins; Bas Dost.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta o André Gomes; Messi, Luis Suárez, Deulofeu.

Àrbitre: Ovidiu Hategan (Romania)

Estadi: José Alvalade (capacitat per a 50.095 persones).

Hora: 20.45 CET (19.45 GMT).