El 'manresà' Quique Álvarez s'incorpora al Vila-real com a segon entrenador

El nou entrenador del Vila-real, Javier Calleja, ha decidit apostar per un dels històrics de l'equip castellonenc i antic company d'equip com és Quique Álvarez, de fa uns anys resident a Manresa, perquè sigui el seu segon entrenador, segons ha confirmat el club.

Calleja va tancar ahir el seu fitxatge com a entrenador de la primera plantilla del Vila-real i va anunciar que incorporaria a part del seu cos tècnic a l'equip filial, tot i que faltava per decidir la figura del segon entrenador, que era ja una decisió personal del tècnic madrileny.

Calleja ha apostat per Quique Álvarez, que es trobava treballant com a entrenador del Juvenil B del FC Barcelona a lliga nacional, categoria on milita el CE Manresa juvenil. Tots dos són amics des que coincidissin fa 18 anys al club castellonenc, relació que mantenen intacta fins a dia d'avui.

Es dóna la circumstància que entre els dos tècnics sumen més de 400 partits oficials com a jugadors al Vila-real i que Álvarez va ser a més el capità de l'equip en l'època històrica de Manuel Pellegrini com a entrenador.

A més de Quique Álvarez, que s'incorporarà demà dimecres a l'expedició de l'equip a Israel per jugar la Lliga Europa, se sumen l'analista de sistemes Luismi Loro i el preparador físic Pepe Romero, amb els que ja venia treballant en el segon equip