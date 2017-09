El Nàstic infantil i el Reus empaten a zero després d'un partit travat

El Gimnàstic de Manresa infantil va sumar el segon empat consecutiu de la temporada, davant del Reus. Ambdós equips van disputar una primera meitat molt travada, sense ocasions de perill. Al resultat al descans era d'empat a zero. A la represa la dinàmica no va canviar. Les defenses es van imposar als atacs i cap equip era capaç de generar perill. Els jugadors d'Edu Castilla no van arriscar davant d'un bon rival. Cap equip va ser capaç de desfer l'empat en el marcador i ambdós conjunts van repartir-se els punts. En la propera jornada els jugadors del Gimnàstic de Manresa disputaran el derbi visitant el camp del Manresa.