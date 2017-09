El Nàstic juvenil B venç el Júpiter amb un bon nivell

El juvenil B del Nàstic va sumar la primera victòria de la temporada en el complicat camp del Júpiter B. Ambdós equips van disputar uns primers minuts molt emocionants amb ocasions per a les dues bandes. De mica en mica els visitants van començar a dominar i van ser capaços de marcar el 0-1. A la represa la dinàmica no va canviar i els escapulats van ampliar les diferències, 0-2. Tot va continuar igual fins que l'àrbitre va decidir expulsar un jugador bagenc per una suposada agressió. A partir d'aquí els visitants van defensar a la perfecció i haurien pogut marcar un gol més.