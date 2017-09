La seva parella, Xavier Òrrit, és el seu entrenador

? «Tenim una relació especial. Ho portem força bé. Ja són anys», comenta Noemi Isla quan parla del seu entrenador, Xavier Òrrit, que a la vegada és la seva parella fora de les pistes de patinatge. El cardoní Òrrit també havia estat competidor de patinatge artístic i ara també fa d'entrenador al CP Manresa, on ha aconseguit fer augmentar la secció de manera ostensible. Isla reconeix que «planifiquem els cicles de preparació depenent de les competicions que hi ha en cada moment. Quan hi ha campionats d'alt nivell, com un estatal, europeu o mundial, els entrenaments mirem que tinguin més qualitat perquè la preparació sigui més acurada».