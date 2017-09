Ubach segueix líder del campionat estatal de MX2

Simeó Ubach continua al capdavant del campionat d'Espanya de motocròs a la categoria MX2 després de la penúltima cursa de la temporada celebrada a Malpartida, a la província de Càceres.

El pilot de Sant Salvador de Guardiola va començar el cap de setmana situant-se entre els favorits a la jornada d'entrenaments de dissabte, ja que es va classificar segon als entrenaments lliures i tercer als classificatoris rodant, en tots dos casos, nou dècimes de segon més lent que l'autor de la volta ràpida.

Les curses disputades diumenge no van canviar gaire la situació, ja que el de KTM va ocupar la tercera posició a la primera, darrere de Larrañaga, primer, i el calderí Oriol Casas, segon, i va ser segon a la segona, que també es va adjudicar Iker Larrañaga, que és el màxim rival d'Ubach en la lluita pel títol de Campió d'Espanya de MX2. Per la seva banda, Casas va acabar sisè, i el manresà Lluís Riera va ser novè i onzè.

La victòria a les dues mànegues va donar a Larrañaga un important nombre de punts, però Ubach tenia un marge suficient per mantenir-se al capdavant de la classificació. Actualment té deu punts d'avantatge sobre el seu rival quan només falta per disputar una cursa.

Simeó Ubach valora d'aquesta manera la seva actuació a Malpartida: «Estic satisfet perquè he complert l'objectiu en aquesta prova, que era el de mantenir-me al capdavant de la classificació del campionat. El cap de setmana ha estat complicat perquè el circuit patinava molt i les temperatures han estat força altes. Afortunadament, la meva forma física ha fet que la calor no afectés el meu rendiment. M'ha costat un pèl seguir el ritme del Larrañaga en cursa, però he optat per no arriscar més del que tocava i assegurar els podis. A la primera mànega no he fet una bona sortida, tot i que he pogut recuperar terreny força ràpid, i a la segona m'he situat al segon lloc des del principi».