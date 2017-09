El Barça vol mantenir la ratxa a Lisboa

Un Barça en plena forma visita avui l'Sporting de Lisboa en el partit corresponent a la segona jornada de la fase de grups de la Champions League. L'equip de Valverde es presenta a Lisboa disposat a mantenir la seva excel·lent ratxa positiva de sis victòries a la lliga i el triomf davant la Juventus en la primera jornada a Europa.

Per a portuguesos i catalans el d'avui serà el segon partit en què s'enfrontaran a la Lliga de Campions. L'any 2008 ja ho van fer amb una victòria del Barça per 2-5, precisament al camp on avui es disputarà el matx, el José Avalade.

Per al partit d'avui, els blaugranes podran disposar de totes les seves armes, a excepció del lesionat Dembélé, però amb un Leo Messi entonat. I és que l'argentí ja ha marcat dotze gols en els onze partits oficials que ha disputat aquesta temporada, inclosos els de la selecció. D'altra banda, també serà un partit especial per a Luis Suárez, que va tornar a marcar a Montilivi contra el Girona i vol trencar la mala ratxa de dos anys sense marcar de visitant a la competició.



En el partit d'avui al José Avalade, Valverde tornarà a disposar de Deulofeu i Nelson Semedo. Ambdós no van entrar a la convocatòria per al partit anterior davant el Girona i s'espera que avui formin part de l'onze inicial. Un altre portuguès, André Gomes, que només ha disposat de minuts repartits als partits, si acaba sent titular, es mesurarà amb el que fa anys va ser el seu entrenador, Jorge Jesús.

Al bàndol culer, després del descans contra el Girona, Gerard Piqué recuperarà la titularitat avui, i al centre del camp Valverde té moltes opcions, però les més factibles semblen ser les de Rakitic, Busquets i Iniesta. En atac, després de la titularitat d'Aleix Vidal, Deulofeu tornarà a l'extrem per formar tripleta atacant amb Messi i Suárez.



Atès el gran estat de forma de l'equip, Valverde va ser preguntat ahir en roda de premsa per la possibilitat de guanyar el triplet aquesta temporada. El tècnic extremeny es va mostrar prudent. «Em conformo, per ara, de gua-nyar l'Sporting. Abans es parlava de guanyar un títol, ara es parla de triplets i sextets amb molta facilitat», explica Valverde.

Quant al seu rival, l'entrenador culer té clar que és un molt bon equip i que serà un partit difícil. «L'Sporting és un equip molt fort, ja va fer una gran temporada l'any passat, ara ha començat molt bé, un empat i sis victòries a la lliga. Va guanyar a Grècia, és un equip que munta bons contraatacs, tot i que també li agrada dominar. Un equip complet», diu Valverde.

El tècnic va avisar que per guanyar el seu equip haurà de vigilar molt jugadors com Martins, Acuña i Bruno Fernandes. «Són grans jugadors. Per exemple, Fernandes dispara molt des de fora i marca gols, Bast Dost és altíssim i Doumbia és ràpid. La velocitat de tots és perillosa», conclou.

L'equip de Jorge Jesús s'aferra a l'estadística de veure com té avantatge en els duels amb equips espanyols a casa, amb sis victòries, dos empats i tres derrotes.