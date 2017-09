El Reial Madrid trenca amb la història i guanya per primer cop al camp del Borussia Dormund

Cop d'efecte del Reial Madrid a la Champions en imposar-se al camp d'un Borussia Dormund al qual mai havia superat a domicili (1-3). A la primera part, l'equip de Zidane es va mostrar molt superior al seu rival. En els primers minuts, el Madrid ja va disposar de bones ocasions però Carvajal primer i Cristiano després no les van aprofitar. Al minut 13, els alemanys van reclamar un penal per mans de Sergio Ramos. I al minut 17, Bale va rematar al fons de la xarxa i de volea una centrada precisa de Carvajal. Amb el 0 a 1, el Borussia Dormund va intentar fer un pas endavant però el conjunt blanc, ferm al darrere, no li facilitava les coses. Només errors puntuals dels jugadors del Madrid eren aprofitats pels davanters alemanys per fer un cert perill. En canvi, en les accions de contracop, els visitants haurien pogut ampliar el marcador.

A la represa, només començar, Cristiano va fer el 0 a 2 després d'anticipar-se al seu defensa en una centrada de Bale per l'esquer-ra (min 49). El Borussia va reduir la diferència en el marcador amb un gol d'Aubameyang (min 53). Cristiano Ronaldo va sentenciar al minut 78 amb una forta rematada. Altres resultats de la jornada d'ahir són Sevilla, 3-Marivor, 0 i Manchester City, 2-Xakhtar, 0.