El singular torneig de dobles femenins torna al CT Manresa

Jugadores d'arreu de l'Estat espanyol d'entre 30 i 65 anys (alguna fins i tot de més edat) participaran a partir de divendres en la dotzena edició del Torneig Isa Muro de tennis, que es juga a les instal·lacions del CT Manresa. Es dóna el cas que aquesta és una competició pràcticament única a la geografia estatal en la modalitat de dobles femenins per a veteranes, tenint en compte que no puntua per a cap rànquing federatiu.

Aquest torneig es juga en record de la que fou tennista manresana Isa Muro. Els partits es jugaran entre divendres a la tarda, dissabte al matí i a la tarda i diumenge al matí, quan estan programades les finals absolutes i les de consolació; un cop s'acabin, es farà la corresponent entrega de trofeus. El torneig és patrocinat per Firma, amb la col·laboració d'altres empreses de casa nostra i de la Federació Catalana de tennis. A la fase de consolació hi tindran dret les perdedores del primer partit del quadre.

Montserrat Moll és la coordinadora del torneig, i comenta que «a banda de les jugadores catalanes, en vindran de Bilbao i Saragossa, entre altres indrets; també, és clar, del CT Manresa. Moltes de les tennistes repeteixen perquè són uns dies de trobada tennistíca, però també social. Sol haver-hi molt bona sintonia entre les participants. Farem tres quadres, amb les jugadores de més de 30 anys, de més de 45 i de més de 55. Si n'hi alguna de més de 65 entrarà al toneig de més de 55». Miquel Villegas serà el jutge-àrbitre.